Мэра украинского города заподозрили в публикации фейков об армии России СК возбудил в отношении мэра Черновцов дело по статье о фейках против ВС России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении мэра украинского города Черновцы Романа Кличука по статье о фейках против российской армии, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Причиной стали публикации Кличука в социальных сетях о действиях Вооруженных сил РФ в Буче и других городах Киевской области. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В отношении мэра Черновцов Романа Кличука возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, Кличук в апреле 2022 года разместил в социальных сетях сообщения о действиях российских военных в Буче, Гостомеле, Ирпене и населенном пункте Ворзель Киевской области, которые российские официальные органы считают заведомо ложными. Источник ТАСС указал, что в ходе расследования уголовного дела сотрудники судебно-экспертного центра провели необходимые экспертизы, следствие будет продолжено до 3 февраля 2024 года.

Роман Кличук — украинский предприниматель и политик, является родственником бывшего министра юстиции Павла Петренко. С 30 ноября 2020 года занимает должность мэра Черновцов.

Ранее следователи возбудили в отношении политика и общественного деятеля Леонида Гозмана (внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов) уголовное дело по статье о фейках против ВС РФ. Основанием для возбуждения уголовного дела стала публикация в социальных сетях «искаженных утверждений» о руководстве РФ и российской армии в ходе специальной военной операции. Отмечается, что публикации Гозмана прошли комплексное психолого-лингвистическое исследование. Эксперты признали, что в тексте содержится намеренное искажение информации о ходе СВО.