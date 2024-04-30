Мэр Улан-Удэ сообщил, что пожар не коснулся жилых домов

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Пожар, о котором сообщалось ранее, не коснулся жилых домов, заявил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Telegram-канале. Он добавил, что горят только надворные постройки.

Уточнение по возгоранию на Бурводе. Пожар не коснулся жилых домов. Горят надворные постройки. На месте работают сотрудники МЧС, ГО и ЧС. Введен режим повышенной готовности. Работаем по территории всего города, — говорится в сообщении.

Ранее Шутенков сообщил, что лесные пожары перекинулись на жилые дома. По его словам, проводится экстренная эвакуация людей. В связи с разбушевавшейся стихией отмечаются нарушения электроснабжения, а также повреждения различных построек. Все службы города работают в круглосуточном режиме.

В то же время глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что на территории республики зафиксировано пять пожаров. Он призвал граждан отказаться от шашлыков на майские праздники, так как дальнейшее возгорание неизбежно.

В Авиалесоохране заявили, что в России начались лесные пожары, к 30 апреля огонь прошел 40 405 га в семи регионах. Активно тушили 41 пожар, из них 16 в Хабаровском крае, по шесть — в Забайкальском и Иркутской области.