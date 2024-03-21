«Спасибо за поддержку и критику»: мэр российского города подал в отставку Мэр Вологды Воропанов объявил об отставке

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Сергей Воропанов

Мэр Вологды Сергей Воропанов принял решение уйти в отставку. В своем Telegram-канале политик выразил благодарность жителям города за поддержку, предложения и критику. Воропанов занимал должность главы Вологды с ноября 2017 года.

Принял решение уйти в отставку. Хочу сказать спасибо вологжанам за поддержку, вопросы, предложения, критику. Благодарю свою команду за работу. Люблю и всегда буду любить Вологду! — написал Воропанов.

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов предложил на должность мэра кандидатуру Андрея Накрошаева. В настоящее время он работает на посту руководителя департамента дорожного хозяйства и транспорта региона. По словам Филимонова, Вологде необходим не политик, а хозяйственник. Как отметил глава региона, перед новым мэром будут стоять задачи по развитию инфраструктуры и экономики города, а также реорганизации сферы ЖКХ.

Ранее адмирала Александра Моисеева назначили на должность врио главнокомандующего ВМФ России. Военачальника в новой должности впервые официально представили на Дне моряка-подводника в Кронштадте перед началом церемонии вручения корабельных чаш подводникам. До него должность главкома ВМФ РФ занимал Николай Евменов.