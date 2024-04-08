Мэр Орска рассказал, где наблюдается наиболее сложная ситуация с паводками Мэр Орска: самая сложная ситуация с паводками наблюдается в Советском районе

Фото: t.me/vnkozupitsa

Василий Козупица (справа)

Самая сложная ситуация с паводками наблюдается в Советском районе Орска, куда продолжает прибывать вода, сообщил в Telegram-канале мэр города Василий Козупица. По его словам, началась эвакуация жителей поселка Лесоторговый. В общей сложности затоплены 38 территорий.

Самая сложная ситуация в Советском районе. Вода прибывает. Начали эвакуировать жителей поселка Лесоторговый. В общей сложности затоплено 38 территорий, — написал Козупица.

Он уточнил, что в зоне подтопления оказались 6,6 тысячи жилых домов, 25 детских садов и школ, 18 объектов культуры и медицинских учреждений, а также почти 30 объектов экономики. Как пояснил Козупица, в городе развернули 16 пунктов временного размещения, которые готовы принять 12,3 тысячи человек. Для жителей Орска организовали трехразовое горячее питание. С гражданами работают социальные работники и психологи.

Ранее сообщалось, что священник-хирург Вячеслав Кочкин помог перевезти более 40 пациентов из затопленной больницы в Орске. Он занялся вывозом тех, кто находился в тяжелом состоянии. Одну пожилую женщину доставили к священнику соцслужбы, так как она нуждается в уходе и не имеет родственников. По словам Кочкина, пациентам очень пригодился груз гуманитарной помощи, который собирали для отправки в зону СВО.