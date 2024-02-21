Мэр Ишима объяснил, почему надел резиновую перчатку на встрече с жителями Мэр Ишима Шишкин: на встрече с жителями был в перчатке из-за раны на пальце

Фото: ishim.admtyumen.ru

Мэр города Ишима Тюменской области Федор Шишкин объяснил причину, по которой на встрече с жителями вручал сертификаты на квартиры в медицинской перчатке, сообщает «Газета.Ru». В беседе с изданием мэр рассказал, что сделал это из-за боязни инфицировать поврежденный палец.

При вручении сертификатов на правой руке у меня была надета перчатка в целях предотвращения попадания инфекции из-за поврежденного пальца. Жители города знают, что я всегда открыт для общения с населением, — подчеркнул Шишкин.

Как отмечает издание, 20 февраля в Telegram-канале администрации Ишима был опубликован отчет о встрече мэра города с молодыми семьями. Подписчики обратили внимание, что на фотографиях глава Ишима обменивался рукопожатиями с людьми, будучи в резиновой перчатке. При этом в мэрии не смогли объяснить, зачем Шишкин ее надел. Глава города выразил сожаление, что банальная травма руки вызвала общественной резонанс.

Ранее мэр Рязани Виталий Артемов сообщил о мошенниках, которые представляются его именем. Глава администрации пояснил, что злоумышленники создали аккаунт в Telegram, который зеркалит его собственный, и рассылают через него пользователям различную информацию.