Мэр еще одного российского города уходит в отставку Мэр Сургута Андрей Филатов объявил об отставке

Фото: admsurgut.ru

Мэр Сургута Андрей Филатов

Мэр Сургута Андрей Филатов заявил, что уходит в отставку. В своем Telegram-канале глава города подчеркнул, что намерен остаться в регионе и работать над новыми проектами по экономическому развитию территорий. По словам Филатова, его решение сложить полномочия связано с личными обстоятельствами и не имеет политического подтекста.

Для себя эту черту подвожу сегодня. Исходя из этого, принял решение сложить полномочия, передав наработки, багаж результатов, выстроенную систему управления будущему руководителю города. Хочу подчеркнуть, что остаюсь в регионе. Намерен сосредоточиться на новых проектах, возможно, связанных с экономическим развитием территорий, — написал Филатов.

Он подчеркнул, что работал на должности мэра Сургута более трех лет. Филатов поблагодарил за поддержку губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову, окружное правительство и депутатов города. Он также выразил благодарность жителям Сургута, которые поддерживали и критически оценивали работу местной администрации.

Ранее стало известно об отставке главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Градоначальник решила сложить с себя полномочия, а нового главу города выберут уже в середине мая. По словам Бугай, она покидает пост мэра из-за семейных обстоятельств. После ухода с должности жить и работать она планирует в Нефтеюганске.