Мэр Белгорода рассказал о последствиях обстрела ВСУ Мэр Демидов: 193 квартиры повреждены после обстрела Белгорода ВСУ

Фото: t.me/v_v_demidov

Всего после обстрела Вооруженными силами Украины в Белгороде повреждены 193 квартиры, 68 частных домов и 13 хозсубъектов, сообщил глава города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. По данным мэра, подрядчики уже восстановили подачу тепла в дома. В пятницу, 16 февраля, также заменили окна в некоторых индивидуальных домах.

Поэтапно везде восстановим остекление. Затем отработаем все остальные повреждения. <...> Всего пострадало 193 квартиры: в 12 многоквартирных домах предстоят масштабные работы по замене остекления, еще в 12 многоэтажках — единичные и незначительные случаи повреждения окон. Также есть данные о разрушениях различной степени в 68 индивидуальных домах. Пострадали 13 хозсубъектов, — говорится в сообщении.

Днем 15 февраля Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны ВСУ. Один из снарядов попал в торговый центр, еще один упал на стадион около школы № 42 на улице 60-летия Октября. Количество пострадавших составило 19 человек. Один из жителей города самостоятельно обратился за помощью. Четырех человек, в том числе двоих детей, поездом отправили в Москву, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести. Погибли семь человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте после обстрела Белгородской области. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к преступлению, в том числе и тех, кто отдавал приказы.