«Меня хоронят»: Кадыров рассказал о самочувствии Кадыров заявил, что он абсолютно здоров, и пообещал уничтожить всех шайтанов

Фото: Ministry of Culture Russia/via Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он абсолютно здоров. Так в интервью журналисту Павлу Зарубину он прокомментировал слухи о своей болезни, которые, по его словам, придумывают недоброжелатели из недружественных стран, а распространяют российские иноагенты. Также Кадыров пообещал «уничтожить всех шайтанов» и навести порядок в Польше, на Украине, а также в других странах.

Те люди, которые хотят уничтожить наше государство, наши народы, наши религии, бросают каждый раз новые идеи. И наши агенты распространяют. Но я абсолютно здоров, а они уже ролики показывают, как меня хоронят. А мы говорим, что мы всех шайтанов уничтожим. Наведем достойный порядок и на Украине, и в Польше, и в других государствах, которые мешают жить нашим гражданам, — сказал Кадыров.

Также Кадыров сообщил, что 28 сентября у него состоялся душевный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который выразил ему полную поддержку. Глава Чечни сообщил российскому лидеру об успехах батальона «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Путин и Кадыров в ходе встречи затронули тему экономической и социальной обстановки в республике. Позже Кадыров сказал, что президент России поддержал идею строительства новой мечети в Южном Бутово в Москве.