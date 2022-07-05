«Меня смущает фамилия Клишаса»: в ГД оценили поправки в Семейный кодекс Глава комитета по вопросам семьи настороженно отнеслась к поправкам в Семейный кодекс

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поправки в Семейный кодекс, внесенные сенаторами и депутатами, вызывают недоверие из-за их автора, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). В интервью NEWS.ru она обратила внимание, что политики, которые внесли документ, специализируются на других вопросах.

Меня очень смущает фамилия [сенатора Андрея] Клишаса — не может специалист в конституционном праве быть одновременно специалистом в таком деликатном и очень тонком вопросе, как работа органов опеки. Он никогда отношения к этому не имел. В Конституции появляются новеллы, которые дурно попахивают. Если бы это делали только специалисты, занимающиеся вопросами семейной детской политики, мне это было бы ближе и понятнее, — сказала политик.

По словам Останиной, сейчас детей из семьи может забрать служба опеки: она передает ребенка в детский дом или другое госучреждение, а затем обращается в суд за решением об ограничении прав родителей на воспитание. Законопроект предполагает, что решение об изъятии ребенка из семьи будет принимать только суд.

Кроме того, документ вводит передачу детей не в детский дом, а близким родственникам. Однако, как отмечает политик, для этого требуется нотариальное согласие самих родителей.

Если родители жестоко обращаются, они что, доверенность напишут? — добавила глава комитета.

Поправки в Семейной кодекс внесли в Госдуму 4 июля. Авторами документа стала группа сенаторов и депутатов, среди которых председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас («Единая Россия») и член Совфеда Елена Мизулина.

Инициатива предполагает, что отобрать ребенка у родителей можно будет только при наличии решения суда или ограничении родительских прав. Кроме того, при принятии проекта в законе появится глава о временных мерах защиты ребенка, главная из которых — передача ребенка родственнику. Также документ вводит принцип «презумпции добросовестности родителей» — они действуют добросовестно, пока не доказано обратное.

В пояснительной записке авторы написали, что действующие сейчас нормы позволяют сотрудникам службы опеки проникать в жилище людей «на основании одного лишь устного или письменного обращения <...> о возможной угрозе жизни или здоровью ребенка».