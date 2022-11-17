«Меня искать не надо»: Кадыров высмеял объявление его в розыск СБУ Кадыров назвал «тупой» объявившую его несколько раз в розыск СБУ

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал объявление его в розыск Службой безопасности Украины. Политик предложил сотрудникам СБУ назвать место и время, чтобы он приехал к ним сам.

Меня искать не надо. Я, кстати, уже пару раз бывал на Украине, и не видел, чтобы там кто-то был озадачен моей поимкой, — сыронизировал глава Чечни.

Кадыров отметил, что «весь мир знает», что он находится в центре Грозного, а «тупая» СБУ при этом уже в который раз объявляет его в розыск. Политик предположил, что методы украинского розыска рассчитаны на интернет-поиск, обосновав это данными разведки, которые показывают, что «на земле» сотрудники СБУ не собираются совершать никаких реальных оперативных действий по поиску главы Чечни.

СБУ никаких реальных оперативных действий «на земле» по установлению моего местонахождения совершать не собираются и не могут — электричество регулярно отключается, работать в таких условиях очень затруднительно. Да и сирены воздушной тревоги вечно мешают, — посмеялся Кадыров.

Ранее Служба безопасности Украины объявила главу Чечни Рамзана Кадырова в розыск. Ему вменяются две статьи, в том числе «Ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий», предусматривающая по украинскому УК лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.