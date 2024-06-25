«Меньше слов — меньше срок»: депутат описал реакцию совета ГД по Байкалу Мархаев: глава думского совета ответил угрозой на критику закона о Байкале

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Вячеслав Мархаев

Депутат Госдумы и первый секретарь Бурятского республиканского отделения КПРФ Вячеслав Мархаев сообщил в своем Telegram-канале, что председательствующий на экспертном совете думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды отреагировал на критику закона о вырубке лесов на Байкале словами «меньше слов — меньше срок». Парламентарий не назвал имя председательствующего, но известно, что комитет возглавляет Дмитрий Кобылкин от фракции «Единая Россия».

​​«Меньше слов — меньше срок», — призывал председательствующий на экспертном совете комитета по экологии Госдумы 24 июня. Предостережение прозвучало после выступления одного из противников законопроекта о сплошных рубках леса на Байкале. В парламенте готовятся к II чтению скандального ЗП. Его противники констатируют, что присутствуют на похоронах Байкала. Сторонники же потирают руки, что озеро у них практически в кармане, — написал он.

Мархаев указал, что лоббирующие законопроект депутаты умалчивают о личных имущественных и бизнес-интересах, оперируя лишь заботой о людях. По его словам, одну из них они регулярно приводят на заседания «как символ народного бедствия».

Дама сетовала, что купила недавно 40 «кубов» дров за 200 тысяч рублей. Явно не избушку на курьих ножках на Байкале отапливает. Месяцами сутяжничает с общественниками, выступающими против рубок. В обслуге — дорогостоящие адвокаты. Ну, каков ЗП, такие и символы. Не надо быть провидцем, чтобы увидеть судьбу Байкала с ним, — подчеркнул он.

Парламентарий предупредил, что в случае принятия законопроекта территории вокруг Байкала сделают частными, огородят забором и перестанут пускать к озеру обычных людей. По его словам, экспертный совет по принятию законопроекта прошел без участия ученых, которые выступают против инициативы.

Член комитета Госдумы по экологии Николай Будуев ранее сообщил, что депутаты Государственной думы внесли изменения в законопроект об охране озера Байкал, поправки были подготовлены ко второму чтению. По его словам, обновленная версия учитывает поступившие предложения и замечания. В ней говорится о сохранении возможности сплошной вырубки.