«Меньше кругозора, больше амбиций»: депутат о возможной преемнице Борелля Депутат ГД Новиков: русофобская политика может помочь Каллас занять пост Борреля

Фото: Kay Nietfeld/dpa-Pool/dpa/Global Look Press

Кая Каллас

Русофобская политика прибалтийских стран может сыграть на пользу премьер-министру Эстонии Кае Каллас в том, чтобы заменить Жозепа Борреля на посту главы дипломатии ЕС, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По оценке издания Politico, Каллас может сменить Борреля по итогам выборов в Европарламент.

Даже достаточно статусные на первый взгляд фигуры в Евросоюзе находятся в рамках определенной системы и работают ради того, чтобы реализовывать цели и задачи этой системы. Борелль, хотя и следовал в фарватере евроатлантического курса, и в этом смысле не вызывал особых нареканий на Западе, допускал различные сомнительные выражения и был весьма нерешителен в определенных вопросах. Сейчас он за данный пост держаться особо не будет, — заявил Новиков.

Парламентарий считает, что на смену Боррелю могут прийти политики с меньшим кругозором, но большими амбициями. По мнению депутата, они смогут проводить курс, выгодный Западу.

В данном случае еще одним фактором, который сыграет на пользу Каллас, станет то, что она выросла в контексте прибалтийской политики, наиболее русофобской среди стран Европы. Поскольку впереди списка будут не деловые или профессиональные качества, не интеллектуальный уровень, а то, что было упомянуто ранее, ее шансы занять место Борелля весьма высоки, — отметил народный избранник.

В ноябре Каллас заявила, что готова сменить Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО, который он занимает с 2014 года. При этом политолог Станислав Ткаченко предположил, что на это у премьера Эстонии низкие шансы, поскольку такую должность обычно получают представители более влиятельных стран Европы.