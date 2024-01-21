«Медвежья услуга»: Захарова о защите ФРГ Израиля от обвинений в геноциде Захарова: немецкие элиты оказали Израилю медвежью услугу, защищая его

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФРГ оказала Израилю медвежью услугу, сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она прокомментировала защиту Берлином Иерусалима от обвинений в геноциде палестинцев. По словам Захаровой, как и 80 лет назад, в поступках германских властей наблюдается деление людей по национальному признаку, выведенное на новый, более изощренный уровень.

В данном случае немецкие политические элиты, как представляется, оказали Израилю медвежью услугу. В соответствующем правительственном заявлении Берлин ссылается на «учет истории Германии и преступление против человечности в виде холокоста», тем самым заявляя себя в качестве «эксперта» в вопросах массового уничтожения людей, — заявила она.

Захарова отметила, что Берлин упорно отказывается выплачивать компенсации блокадникам Ленинграда нееврейской национальности, считая, что русские, белорусы, украинцы и представители других народов не имеют права получать средства от немецкого правительства.

По ее словам, Германия активнее других в Европейском cоюзе выступает в защиту киевского режима, провозгласившего героизацию фашистских коллаборационистов ключевой составляющей своей внутренней и внешней политики.

Берлин отказывается признавать преступления национал-социализма против народов нашей страны геноцидом, — сказала Захарова.

Власти ЮАР в конце ноября обратились в суд ООН, обвинив Израиль в геноциде населения сектора Газа. ЮАР также обвинила израильтян, что они потворствуют тем, кто занимается подстрекательством к этим преступлениям. В МИД Израиля назвали обвинения необоснованными и не имеющими юридической силы.

12 января постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что Организация Объединенных Наций должна ответить перед гаагским судом за соучастие в выкапывании террористических туннелей в секторе Газа. По его словам, процесс в международном суде демонстрирует, что организация и ее институты «стали оружием на службе террористов».