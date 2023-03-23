Медведев «прошелся» по «физиономиям» западных лидеров Медведев заявил о неприязни к западным лидерам

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев признался, что ему неприятны лидеры западных стран. Он отметил, что с большинством из них ему не довелось общаться, однако их «физиономии» вызывают у него раздражение, передает РИА Новости.

С большинством нынешних западных лидеров я не общался, Слава Богу. <...> Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны, — заявил Медведев.

В 2022 году Медведев особенно запомнился своей цитатой в адрес «врагов России». Он заявил, что ненавидит их, а также назвал «ублюдками и выродками». По его словам, «враги России хотят ей смерти». И он пообещал делать все возможное, чтобы «они исчезли». С Медведевым также согласился бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он отметил, что презирает национал-предателей и «пугливых патриотов».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада активно распространяли на Украине псевдоценности, в результате чего она стала «анти-Россией». По его мнению, западные лидеры сеяли ненависть среди украинцев, а параллельно с этим «подносили фитиль» к РФ, желая ее распада.