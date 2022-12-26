Медведев: жизнь в новых регионах будет благополучной и безопасной

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Город Северодонецк

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал в статье для «Российской газеты» сделать все, чтобы жизнь новых регионов в 2023 году стала нормальной и благополучной. Он добавил, что лозунг «Своих не бросаем» стал девизом уходящего года.

«Мы приложим все силы, чтобы жизнь в большой российской семье была нормальной и благополучной. Дадим миллионам людей возможность обрести уверенность в будущем. Всегда будем стоять на защите их прав и свобод, языка и культуры, веры и надежд. Это прекрасно понимают наши враги, те, кто отчаянно и безнадежно продолжает вести против нас гибридную войну, пытается давить на нас и запугивать», - подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что альянсы стран Запада в будущем распадутся. В мире появятся несколько макрорегионов, настроенных на партнерство и диалог, отметил он в статье. Он указал на противоречия в стане западных союзников, которые видны «невооруженным глазом». Медведев, в частности упомянул старания США и Британии, стремящихся ослабить Европу и ее промышленный сектор, а также вбить клин между Китаем и членами Евросоюза.

Также Дмитрий Медведев заявил, что враги России, в отличие от Украины, находятся не в пределах одной страны, именно поэтому государство наращивает производство наиболее мощных средств поражения. Он указал, что противниками Москвы являются страны Европы и Северной Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия, в связи с чем ей намного сложнее, чем Киеву.