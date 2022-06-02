Медведев заявил об ответных ударах при атаке Украины на Россию Медведев: Россия в случае атаки Украины поразит центры принятия решений

Фото: MIT Russia/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае применения Украиной иностранного вооружения против объектов России, российские Вооружённые силы будут вынуждены действовать на поражение центров принятия решений. Ответный удар придётся по министерству обороны и генштабу, отметил он в беседе с телеканалом Al Jazeera.

Совершенно очевидно, что, — об этом уже было сказано, — в случае, если, не дай бог, эти виды вооружений будут использованы против российских территорий, — в этом случае у вооружённых сил нашей страны не останется иного выбора, кроме как действовать на поражение центров принятия решений, — подчеркнул зампред Совбеза.

По мнению Медведева, при этом придётся учитывать угрозу, которая таится в том, что конечные центры принятия решений располагаются даже не в Киеве.

Ранее стало известно, что посол США на Украине Бриджит Бринк заявила: США не будут технически регулировать дальность стрельбы реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые поставят Киеву. Киев прежде обещал не использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.