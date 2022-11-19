«Цугцванг»: Медведев объяснил, почему Зеленский не идет на переговоры Медведев: Зеленский не идет на переговоры, чтобы не признавать распад Украины

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Дмитрий Медведев

Президенту Украины Владимиру Зеленскому переговоры не нужны, а также они для него «очень опасны», написал в своем Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По мнению политика, украинский лидер попал в ситуацию, когда отказ «признать реалии распада Украины» означает бессмысленность переговоров, а их признание приведет к тому, что его «укокошат собственные националисты, которые находятся в связке с армейской верхушкой».

Цугцванг, — констатирует бывший президент РФ.

Все сильно устали от Киева, в особенности от президента Украины Владимира Зеленского, считает Медведев. По его словам, украинский лидер «нагнетает страсти» и «ведет себя как истеричный ребенок с проблемами в развитии».

От киевского режима все сильно устали. В особенности от невротика Зеленского, который постоянно нагнетает страсти, канючит, куксится и вымогает всё новые и новые подачки деньгами и оружием. Ведёт себя как истеричный ребёнок с проблемами в развитии, — написал Медведев.

При этом заместитель главы Совбеза указал на то, что США, НАТО и Евросоюз не хотят окончательного разрыва с Россией, поскольку это «чреватого третьей мировой». Медведев считает, что по аналогичной причине участились попытки «окоротить и вразумить Киев, вытолкнуть его на переговоры».

Ранее Зеленский предположил, что Москва, говоря о возможности переговоров с Киевом, стремится не к мирному урегулированию конфликта, а хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.