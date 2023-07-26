Медведев заявил о возросших угрозах в области цифровой безопасности России

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Угрозы в области цифровой безопасности России резко возросли после начала специальной военной операции, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, вопросы обеспечения надежной работы информационных систем имеют особенно важное значение в сложившихся условиях.

Против России развязана настоящая война в киберпространстве, постоянно усиливается санкционное давление со стороны недружественных государств. Все это требует от нас активных усилий по защите критической информационной инфраструктуры, — заявил Медведев, выступая с обращением к участникам стратегической сессии госкорпорации «Росатом».

По мнению Медведева, российским специалистам необходимо активно совершенствовать отечественные технологии, чтобы они работали безопасно. Такие меры позволят свести к минимуму атаки в киберпространстве. Зампред Совбеза РФ также отметил, что Росатом займется созданием доверенных аппаратных комплексов.

Медведев ранее заявил, что Россия и НАТО находятся на грани войны. По его словам, риски прямого вооруженного конфликта между РФ и странами Североатлантического альянса серьезно возросли.