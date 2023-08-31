Медведев заявил о возможности появления новых искусственных вирусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что в мире могут появиться новые вирусы «не только природного, но и искусственного происхождения», передает ТАСС. Политик призвал максимально внимательно относиться к такого рода внешним угрозам и обеспечить технологическую готовность России к возникновению и распространению любых новых инфекций.

Новые вирусы могут быть не только природного, но и искусственного происхождения, — сказал политик.

Он также напомнил об озабоченностях РФ по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. По мнению Медведева, Пентагон создал вокруг России десятки специализированных биолабораторий и центров.

Несмотря на заклинания, что все это носит сугубо научный характер или направлено на эпидемиологическое благополучие населения, мы понимаем, что это, мягко говоря, не совсем так. Очевидно, что и в ходе СВО были получены доказательства этой враждебной деятельности, — сказал он.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что США начали подготовку к новой пандемии, о чем свидетельствует учреждение американцами нового управления, занимающегося созданием вакцин и препаратов для купирования вирусов. Его возглавил специальный помощник президента в Совете национальной безопасности генерал-майор в отставке Пол Фридрихс.

Недавно стало известно, что правительство США требовало от властей Тайваня создания биологической лаборатории для работы над боевыми вирусами и другим биологическим оружием. По информации источников издания «Ляньхэ синьвэньван», правительство острова провело две секретные встречи под кодовым названием «Конференция по Южно-Китайскому морю».