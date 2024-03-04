Медведев заявил о признании другими государствами новых регионов России Медведев: признающие суверенитет России государства признают и ее новые регионы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Государства, которые признают суверенитет и территориальную целостность России, тем самым признают вхождение Донбасса и Новороссии в состав РФ, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на флагманском просветительском марафоне «Знание. Первые», отвечая на вопрос о том, на каких условиях Донбасс и Новороссия будут признаны де-юре на международном уровне. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, с точки зрения международного правопорядка все эти регионы уже являются частью России.

Эти регионы являются интегральной частью Российской Федерации, они обозначены в нашей Конституции. И каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, тем самым признает, — подчеркиваю, признает, — вхождение этих регионов в Россию, — сказал Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии сообщил, что он доволен темпами развития Крыма и Севастополя. По мнению главы государства, последний уже в состоянии помогать Мелитополю.

После этого Путин во время встречи с участниками форума «Все для победы!» заявил, что если бы Россия не защищала людей в новых регионах, то превратилась бы в дряхлую, никому не нужную страну. По словам президента, в этом случае страна могла бы рассчитывать лишь на «поглаживания по голове» и гуманитарную помощь Запада в обмен на природные ресурсы.