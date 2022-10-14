Медведев заявил о планах наладить крупномасштабный выпуск БПЛА в России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Комплекс с беспилотными летательными аппаратами ближнего действия Элерон-3

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников различных типов. В своем Telegram-канале политик пояснил, что беспилотные летательные средства доказали эффективность работы в современных конфликтах. Медведев считает, что применение БПЛА в зоне СВО стало насущной необходимостью.

России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов. На предприятии ООО «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге провели контрольную проверку поставок беспилотников «Орлан» в рамках ГОЗ с участием федеральных органов исполнительной власти и правоохранительных органов, — написал Медведев.

Беспилотники «Орлан» могут оснащаться фото- и гиростабилизированными видеокамерами, тепловизорами и другим оборудованием связи для передачи данных, сообщает агентство маркетинговых коммуникаций «Дифанс Медиа».

В июле гендиректор дубнинского машиностроительного завода компании «Кронштадт» Алексей Белых заявил, что в России расширяют выпуск БПЛА. По его словам, «Кронштадт» осуществил переход на трехсменную работу. На предприятии выпускают беспилотники модели «Орион», а также наземные пункты управления.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс намерен передать Украине оборудование для борьбы с российскими и иранскими беспилотниками, которое способно нейтрализовать их эффективность. В сообщении, опубликованном на сайте военно-политического блока, указывается, что Киев в скором времени получит сотни единиц такой техники.