Медведев заявил о новой отечественной войне против Европы Медведев: западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram заявил, что западная Европа является «прямым наследником тех, кто воевал с Россией». Так он отреагировал на высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, который недавно в ходе своего выступления напомнил о победе России над Наполеоном и Гитлером. Медведев подчеркнул, что с Европой началась «новая отечественная война».

Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа — прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м, — написал Медведев.

20 января Боррель на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде отметил, что Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжать вооружать Украину.

По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником. При этом он заявил, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.