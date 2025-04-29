Медведев заявил о необходимости «второго Нюрнберга» Медведев: после СВО необходимо создать международный трибунал Нюрнберг 2.0

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

После окончания спецоперации на Украине необходимо создать международный трибунал, где будет дана правовая оценка действиям всех причастных киевских чиновников, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе марафона «Знание.Первые». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, это должно быть что-то вроде второго Нюрнберга.

После завершения боевых действий на Украине и создания условий для долгосрочного мира необходимо создать и международный трибунал — своего рода Нюрнберг 2.0, в котором будет дана правовая оценка действиям всех причастных лиц киевского режима. Спонсорам, идеологам, заказчикам, — сказал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что существующий ныне Международный уголовный суд не подходит для этого, нужна новая структура, в компетенции которой будут также вопросы геноцида, военных преступлений и терактов. Если же возможные партнеры РФ по этому диалогу не захотят присоединиться к данной работе, можно ограничиться и российскими судами, отметил он.

Ранее Медведев заявил, что СВО на Украине должна закончиться победой РФ и уничтожением «киевского неонацистского режима». По его словам, судьба украинского государства — это вопрос будущего. При этом политик подчеркнул, что речь идет именно о режиме, а не о украинской государственности.

До этого заместитель председателя Совбеза сообщил, что российская армия продолжает громить ВСУ на других направлениях после освобождения Курской области. Медведев убежден, что российские войска должны стереть «нацистскую мразь» с лица земли.