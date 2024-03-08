Медведев заявил о борьбе России с циничным врагом Медведев: Россия борется и циничным врагом и приближает победу

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Россия на сегодняшний день проходит очень непростые испытания и дает отпор циничному и опасному врагу, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в видеопоздравлении женщин с 8 Марта, оно опубликовано в его Telegram-канале. Политик отметил, что у женщин особая, очень важная миссия — они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких.

Вдохновляете нас на свершения, окружаете заботой, помогаете обрести силы, чтобы преодолеть любые преграды. <...> Это особенно важно сегодня, когда мы проходим через очень непростые испытания, даем отпор циничному и опасному врагу, защищаем нашу Родину на фронте и в тылу, приближаем победу, — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у России больше друзей, чем врагов. При этом, по словам главы государства, быть другом и врагом России одинаково почетно. Глава государства подчеркнул, что угрозы, которые пытаются создать России извне, не являются пустыми и власти должны учитывать этот факт как на правительственном, так и на федеральном и региональном уровнях.

Ранее Медведев заявил, что у России есть не только враги, но и друзья. По его словам, последних у Москвы немало во всем мире. Медведев причислил к этой категории всех, кто не относится к политическому сословию англосаксонского мира.