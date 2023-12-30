Медведев заявил, что Зеленский мечтает превратить Киев в сектор Газа Медведев: Зеленский спит и видит, чтобы ВС РФ превратили Киев в сектор Газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал атаку ВСУ на Белгород «кровавым преступлением», но заверил, что ВС РФ не будут действовать зеркально. По его словам, властям Украины, напротив, будет удобнее просить военную помощь у Запада, если российская армия превратит центр Киева в «подобие сектора Газа». На своей странице во «ВКонтакте» он также пожелал сил родным и близким погибших россиян.

Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. <...> Мы не они. Хотя, вероятно, какая-нибудь мразь типа Зеленского, спит и видит, чтобы наши вооруженные силы превратили центр Киева в подобие сектора Газа. Тогда проще будет клянчить новое оружие у своих хозяев, — написал Медведев.

Зампред Совбеза добавил, что пятничные атаки ВС РФ нанесли серьезный ущерб военной и иной инфраструктуре Украины. Он отметил, что военные действия на территории проведения СВО продолжатся.

28 декабря Медведев писал, что переговоры Москвы и Киева возможны, не ограничены по времени и могут вестись «до полного разгрома» украинских войск. Также он отметил, что Россия продолжит проводить специальную военную операцию, целью которой останется разоружение Вооруженных сил Украины и отказ Киева от идеологии неонацизма.