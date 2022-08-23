Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным погибшей в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной. При этом он заверил, что виновных найдут и они понесут наказание, сообщает РИА Новости.
Агентство отмечает, что Медведев направил телеграмму родителям Дугиной, в которой принес искренние соболезнования.
Уверен, что виновные в гибели Дарьи будут найдены и понесут заслуженное наказание. Вечная ей память. Разделяю Ваше горе в этот тяжелый момент, — заверил зампред Совбеза.
Медведев также назвал Дарью Дугину ярким общественным деятелем, талантливым журналистом и ученым.
Ранее стало известно, что ООН призвала к проведению расследования касательно убийства Дарьи Дугиной, заявил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик. Дочь философа Александра Дугина погибла 20 августа после взрыва автомобиля Toyota Land Cruiser, который произошел в Одинцовском городском округе.