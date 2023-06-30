Медведев заявил, что в России следят за событиями на Западе Медведев заявил, что на Западе не с кем вести дела

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что в России с интересом наблюдают за событиями в мире, в том числе, во Франции, где в ряде городов вспыхнули беспорядки. По его словам, получается, что дела вести на Западе не с кем.

Смотрим за событиями во Франции, на столпотворения и беспорядки на улицах. И тоже, конечно, обсудим их со своими партнерами. Особенно в контексте многолетней «удачной» миграционной политики некогда просвещенной Европы. Кто эти люди, зачем они? В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела, — написал Медведев.

Ранее зампред Совбеза призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, комментируя попытку связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж. Медведев предупредил, что предательство и раскол внутри государства могут обернуться великой трагедией.

Позже Медведев заявил, что в действиях зачинщиков вооруженного мятежа прослеживается схема «срежиссированного госпереворота». Он назвал враньем сообщения о невыполнении неких обязательств со стороны Минобороны РФ, «ударах» по тыловым расположениям ЧВК «Вагнер», коррупции чиновников.