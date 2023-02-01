Медведев заявил, что Украине уже ничто не поможет Медведев: Украине уже ничего не поможет, в том числе и обещанные Джонсоном истребители

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона передать военные истребители Украине напрасны, поскольку этому государству уже ничто не поможет. В своей очередной заметке в Twitter он назвал британского политика лохматым журналистом, поклонником запрещенных вечеринок и предложил ему писать статьи для журнала GQ.

Борис Джонсон, лохматый журналист и поклонник запрещенных вечеринок в условиях карантина, снова требует истребителей для Киева. Все напрасно. Ничто не поможет несостоявшемуся государству Украина. А Джонсону было бы лучше написать свою автомобильную колонку для GQ, — написал Медведев.

Ранее Джонсон заявил, что Украина должна быть принята в НАТО. Он отметил, что кризис в стране стал итогом «многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия Альянса».

Осенью 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Он подчеркнул, что данный шаг является определяющим и назад пути не будет.