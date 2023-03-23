Медведев заявил, что Украина могла напасть на Россию «под зонтиком НАТО» Медведев: после вступления в НАТО Украина могла начать операцию против России

В случае вступления Украины в НАТО армия республики могла напасть на Россию, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В интервью ведущим российским СМИ он заявил, что Киев по-прежнему грезит вернуть Крым под собственный контроль, и это могло послужить поводом для наступательной операции на РФ, чего допускать было нельзя, передает РИА Новости.

И вы хотите, чтобы мы с этим мирились? Особенно в условиях, когда у нас есть спор по Крыму: мы считаем это своей территорией, они считают своей. Вот они вступают в НАТО и после этого под зонтиком НАТО начинают широкомасштабную операцию против нашей страны — мы этого принять не можем, — сказал Медведев.

Ранее бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страну могут принять в НАТО в июле 2023 года. Он уточнил, что это может произойти на саммите Альянса в Вильнюсе. Он отметил, что в случае предоставления Киеву до этого срока статуса кандидата по Украине будет сложно наносить ядерные удары или с ней воевать. По его словам, вероятность ядерного удара по Украине существенно снизилась после подачи заявки на вступление в НАТО.