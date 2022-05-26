Медведев рассказал, сколько будут действовать санкции против России Медведев: санкции против России будут действовать очень долго

Дмитрий Медведев / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

Нынешние антироссийские санкции будут действовать «очень долго», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, передаёт ТАСС. Он напомнил о существовании «кокомовских списков» (КОКОМ — Координационный комитет по экспортному контролю, созданный в 1949 году для контроля над экспортом в СССР и другие соцстраны) и о поправке Джексона-Вэника (поправка 1974 года к закону о торговле США, запрещающая «вести торговую деятельность со странами, нарушающие права человека»). По словам Медведева, оба ограничения действуют до сих пор.

Нам понятно, что и эти санкции, которые введены против нашей страны, будут одним из системных способов борьбы за мировое лидерство и борьбы против развития нашего государства, причем это будет продолжаться очень и очень долго, — подчеркнул Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад санкциями против Москвы наносит ущерб себе. Глава государства добавил, что ограничения дают возможность восстановить экономику, что делает Россию только сильнее.

Он также отметил, что РФ не собирается уходить с глобальной экономической арены, хоть её и пытаются «выдавить». Москва видит преимущество экономик развитых стран и не собирается отрезать себя от их технологий.