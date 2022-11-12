Медведев заявил, что Россия продолжает возвращать исконные российские земли Медведев: Россия еще не использовала весь арсенал средств поражения

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что РФ продолжает возвращать исконные российские земли. При этом, по его словам, Вооруженные силы страны еще не использовали весь арсенал средств поражения.

... именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится, — написал Медведев.

Политик добавил, что Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не США с Великобританией или «тёмным» Киевом. По словам Медведева, «новый равноправный миропорядок будет выстроен».

Кроме того, замглавы Совбеза напомнил, что Россия «в одиночку сражается с НАТО и западным миром». В связи с этим, политик считает, что любые параллели с прошлым «неверны или условны», за исключением одной: Москва «в одиночку умеет уничтожать мощного врага или вражеские союзы».

Медведев также указал на то, что Россия ведет боевую работу, «стараясь максимально сохранять жизни военнослужащих и мирного населения», в то время как ее «враги не считают жизней своих солдат и гражданских». В этом огромная нравственная разница России с ними, заявил замглавы Совбеза.

Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему свое время, — предостерег Медведев.

В конце политик подчеркнул, что только «теснейшее единство, каждодневный тяжелый труд и высочайший моральный дух» способны обеспечить России Победу.

Ранее Медведев заявил, что в РФ не исчезло понятие территориального суверенитета и в ближайшее время все вернется домой.