Медведев заявил, что Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов»

Фото: president.gov.ua

Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными, заявил в своем Telegram-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, такой период наступает для Киева, потому что Вашингтону надоело, что там «слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов».

Америка с легкостью предает «своих сукиных сынов», когда те становятся бесполезными. Похоже, этот период с определенностью наступает для Киева. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США. Просто надоели уже. Достали — слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Плюс израильско-палестинская заваруха случилась, — написал Медведев.

По его мнению, прекращение поддержки Киева не произойдет одномоментно.

Но ситуация ясна: время отправляться в небытие для очередного американского «своего сукина сына» приходит. Проблема в том, что бандеровский сукин сын так и не понял того, кто он, — заключил зампредседателя Совбеза.

Ранее Медведев похвалил набирающую популярность в странах НАТО идею о принятии в Альянс Украины без Крыма и Донбасса. Он предложил пойти еще дальше и также признать, что Одесса, Николаев, Киев и практически вся оставшаяся часть страны «никакая не Украина». В таком случае, считает он, в НАТО можно принять «город Лемберг» (Львов) с окрестностями, если «там очень будут настаивать».