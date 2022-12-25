Медведев: Запад сам загнал себя в клетку Медведев заявил об идеологическом и философском крахе западного мировоззрения

Фото: Walter G. Allgöwer / imageBROKER.com / Global Look Press

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводя итоги уходящего года, в статье для «Российской газеты» заявил о глобальном идеологическом и философском крахе западного мировоззрения. По его словам, Запад загнал себя в клетку и не может предложить миру новых идей, которые могли бы вывести человечество вперед. Он добавил, что в западных странах происходит «любопытная метаморфоза».

Налицо глобальный идеологический и философский крах западного мировоззрения, его модели мироустройства. В современных реалиях это особенно ощутимо. Мечты Запада об однополярном мире, где можно безраздельно править и диктовать свою волю, не сбылись, — написал Медведев.

Он отметил, что Запад «превратил себя в осажденную крепость», пока остальной мир «спокойно живет на воле».

Бывший президент США Дональд Трамп ранее заявил, что страна под руководством Джо Байдена превратились в «большой жирный провал» и утратили авторитет и доверие в мире. Он добавил, что весь мир смеется над тем, во что превратились Штаты. По его словам, Вашингтону следовало бы заняться проблемами внутри страны.