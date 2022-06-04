Медведев: Запад использует лучшие практики беззакония прошлого Медведев высказался насчет включения членов семей российских политиков в шестой пакет санкций ЕС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Запад использует лучшие практики беззакония прошлого, вдохновляясь мафиозными кланами итальянской «Ндрангеты» и «Козы Ностры», заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя шестой пакет санкций Евросоюза, в который попали члены семьи пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. В своем Telegram-канале политик предложил западным лидерам вслед за санкционными ограничениями легализовать Ку-клукс-клан и принцип вендетты.

Но, похоже, на Западе решили воспроизвести лучшие практики прошлого. Вот возьмем санкции. Тут двойное беззаконие. Раз решили европейские и американские законотворцы — значит, семья ответит. По полной схеме и без вины. <...>Ждем теперь возврата в западных законах принципа талиона (равного воздаяния за содеянное). Каждый сможет вершить правосудие по принципу «око за око, зуб за зуб»!, — высказался Медведев.

Ранее стало известно, что семья Пескова попала в санкционный список. Вместе с ней там оказалась председатель совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алина Кабаева и гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож, который после этого принял решение покинуть свой пост.

Официальный представитель Песков отреагировал на новость о внесении его жены Татьяны Навки, дочери Елизаветы и сына Николая в черный список Евросоюза. Он считает, что Европа гонится за трендами, вводя рестрикции против его семьи.