Медведев заметил в попытке мятежа схему срежиссированного госпереворота

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Обстановка в Ростове-на-Дону

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в действиях зачинщиков вооруженного мятежа прослеживается схема срежиссированного госпереворота. Медведев провел эту параллель, отвечая на вопрос журналистов о том, как он оценивает действия мятежников, передает РИА Новости.

Развитие нынешних событий показывает, что действия лиц, организовавших военный мятеж, полностью укладываются в схему хорошо продуманного и срежиссированного государственного переворота, — сказал Медведев.

Ранее Медведев призвал сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина, комментируя попытку связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж. Зампред Совбеза предупредил, что предательство и раскол внутри государства могут обернуться великой трагедией.

Бывший советник Путина академик РАН Сергей Глазьев ранее заявил, что не может быть никаких сомнений в том, что действия организаторов вооруженного мятежа координировались спецслужбами США и Великобритании. Глазьев также сообщил о возможной причастности одной из ближневосточных стран, но не стал уточнять, какой именно.