Медведев задумался о лояльности «Яндекса» к России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале высказался по поводу лояльности компании «Яндекс» к России. В частности, он рассказал о своем опыте работы с приложением «Шедеврум», способным создавать изображения по заданному запросу. При вводе запроса «русский с автоматом в руках» приложение выполнило задание, но при запросе «украинец с автоматом в руках» отказалось, мотивируя это политикой приложения.

С одной стороны, вроде как плохо. Типа русские — агрессоры и варвары, поэтому с автоматом их рисовать можно. С другой стороны — нормально. Мы отвесим хороших любому придурку, а враги, получается, и автомат держать не способны, — написал Медведев.

Ранее бывший глава «Яндекса» Аркадий Волож опубликовал заявление, в котором выступил против военной спецоперации на Украине и заявил, что несет часть ответственности за происходящее в России, хотя и не живет здесь с 2014 года. Волож подчеркнул, что в 2014 году переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса».

В начале июня Волож покинул совет директоров и пост генерального директора группы компаний «Яндекс» после того, как Евросоюз ввел против него персональные ограничительные меры. В пресс-службе компании отметили, что Волож не является контролирующим акционером и персональные санкции не коснутся Yandex N.V. и ее дочерних компаний. Совет директоров «Яндекса» также будет функционировать в обычном режиме.