Медведев задался вопросом, о чем и с кем говорить на переговорах с Украиной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявление руководителя украинской делегации Давида Арахамии о возможном возобновлении мирных переговоров в августе. Медведев иронично согласился с Арахамией, добавив, что, возможно, к тому моменту России будет «не с кем и не о чем говорить».

Главный переговорщик от Украины считает возможным возобновление переговоров с Россией с конца августа. Можно и так. Вопрос в том, будет ли о чём и с кем говорить, — написал Медведев.

Арахамия ранее днем сообщил, что позиция Украины за столом переговоров изменится уже к августу. Он указал, что к концу лета положение Киева должно усилиться благодаря планируемому контрнаступлению ВСУ, что позволит вести переговоры с позиции силы.

Глава делегации в очередной раз указал, что Киев требует от Москвы возврата войск на позиции, занимаемые до 24 февраля. Арахамия добавил, что администрация президента Украины Владимира Зеленского не примет потерю территории.