Медведев выясмеял Байдена и его «отдых» с Зеленской и Навальной Медведев: Байден не заметил, что Зеленская и Навальная не пришли на встречу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Президент США Джо Байден пригласил на встречу «вдовушку экстремиста» Юлия Навальную «пока еще не вдову» Елену Зеленскую, однако ни та, ни другая не приняли приглашения, потому что не хотят даже садиться рядом, написал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Американский лидер однако даже не заметил, что его «отдых с телками» сорвался, потому что он даже не помнит их имен, добавил политик.

Один старикан с блуждающей улыбкой на лице пригласил девочек, чтобы развлечься <...> Получилось грустненько: вдова и пока не вдова просто не приехали, поскольку так любят друг друга, что не хотят даже садиться рядом для известной гигиенической процедуры. Но самое прикольное в том, что дед ничего и не заметил. Он не помнит ни того, кто эти жены/вдовы, ни того, кто их мужья, — написал Медведев.

Отсутствие приглашенных гостей не помешало американскому лидеру, добавил политик. По его словам, уже завтра он объявит народу США, что провел «незабываемую ночь в прекрасной компании».

Ранее украинские СМИ сообщили, что Зеленская пропустит выступление президента США Джо Байдена в конгрессе 7 марта из-за наложения дел в графике. Газета The Washington Post при этом сообщила, что Зеленскую смутило присутствие на мероприятии вдовы Алексея Навального и ее решение отменить поездку связано с имевшими место высказываниями оппозиционера о Крыме.