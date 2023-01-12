Медведев высмеял страны Запада, где «переходят на уголь и дрова» Медведев рассказал об успехах программы социальной газификации в 2022 году

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

В 2022 году программа социальной газификации шла успешно, а рост темпов строительства газовой инфраструктуры и объемов работ оказался практически в три раза выше, чем в 2021 году, заявил на совещании по газификации России замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, которые приводит РИА Новости, программа социальной газификации является одной из самых востребованных во всех регионах страны, в то время как страны за рубежом «переходят на уголь и дрова».

Самое главное есть — улыбки на лицах людей, которые только что получили газ. Мы их только что видели, да? Ну, что называется, почувствуйте разницу. А кто-то переходит на уголь и дрова. Но это не у нас, — сказал Медведев.

Замглавы Совбеза также потребовал распространить программу социальной газификации на новые регионы и начать ее там как можно скорее, как только позволит ситуация. Он напомнил, что программа социальной газификации теперь не имеет финального срока и должна идти «до победного конца».

Медведев также напомнил, что правительство должно выделить в ближайшее время около 2,5 млрд рублей, которые пойдут на покупку газового оборудования для льготников. льготные категории граждан, имеющих право на получение соответствующих субсидий, смогут обратиться в специальные консультативные пункты, сотрудники которых помогут с оформлением пакета документов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу социальной газификации на период после 2022 года. Он также велел региональным властям выделить гражданам субсидии в размере 100 тысяч рублей на покупку и подключение необходимого оборудования. 1 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому программа социальной газификации становится бессрочной, и ее действие будет распространено на медицинские и образовательные организации.