Медведев высмеял политику Финляндии на фоне ситуации на границе с РФ Медведев опубликовал анекдот, высмеивающий позицию Финляндии

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал на своей странице в соцсети Twitter (X) анекдот, посвященный политике Хельсинки. Государственный деятель высмеял позицию Финляндии на фоне осложнения ситуации на границе с Россией.

Пекка, ты слышал? Наши поставили подбитый русский танк возле парламента, чтобы унизить россиян. — Я не уверен, Матти, что какой-нибудь хитрый русский не спрятался внутри, чтобы выстрелить в наших законодателей. К тому же они все равно вломились через нашу границу на велосипедах, — написал Медведев.

Ранее посольство России направило в МИД Финляндии ноту протеста из-за демонстрации перед парламентом страны сожженного танка Т-72. В ведомстве уточнили, что 18 ноября проукраинские активисты при содействии руководства Хельсинки устроили показ подбитой российской военной техники, привезенной из Эстонии.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию на границе с Финляндией, заявила, что Хельсинки не проводили с Москвой предварительных консультаций относительно закрытия пунктов пропуска. По ее словам, финская сторона пытается переложить на Москву ответственность за свои действия.