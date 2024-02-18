«Любовь стоимостью €3 млрд»: Медведев высмеял сотрудничество Киева и Парижа Медведев высмеял Украину и Францию, сравнив их со свиньей и петухом

Фото: Press Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев картинкой в соцсети Twitter (X) отреагировал на подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. На ней изображена свинья в цветах флага Украины, сидящая верхом на петухе, под которым лежит договор. Медведев назвал такое сотрудничество любовью за €3 млрд.

Франция не смогла устоять перед новым партнером: амикшон (с французского языка — «друг-свинья». — NEWS.ru) получил новые гарантии любви. Однако этот роман вряд ли оценят французские фермеры и другие жертвы [президента Франции Эммануэля] Макрона. Тем более что эта любовь стоит €3 млрд, — написал Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет верить, что подписание соглашений о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности с Великобританией, Германией и Францией подтолкнет Вашингтон к выделению помощи Киеву. Он также указал, что в настоящее время американские политические силы решают внутренние вопросы «и очень хочется, чтобы они нашли на них ответ».

16 февраля Макрон и Зеленский подписали соглашение о гарантиях и сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами. Зеленский также сообщил, что Украина подписала с Германией соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке.