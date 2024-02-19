«С нами Бог, победа будет за нами»: Медведев о ходе спецоперации Медведев: Россия сможет в ближайшее время одержать победу в СВО

Фото: МО РФ

Россия по военной мощи не уступает ни одной стране мира, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Гудермесе на встрече с командирами чеченских подразделений, которые участвуют в специальной военной операции. Он подчеркнул, что победа будет за Россией и это произойдет скоро, передает РИА Новости.

Мы потому и живем в большой и сильной стране, стране, которая является постоянным членом Совета Безопасности [ООН], которая по своей военной мощи не уступает ни одной стране мира, а сегодня, в нынешних условиях, мы, наверное, в этом смысле самая сильная страна, [потому] что мы умеем побеждать, — подчеркнул он.

Зампред Совбеза РФ отметил, что «сегодня решается судьба России», и выразил уверенность, что победа скоро придет в результате общей боевой работы.

С нами Бог, победа будет за нами, — добавил он.

Медведев 19 февраля прибыл в Чечню. Помимо встречи с командирами подразделений, у него в программе — посещение Российского университета спецназа. В аэропорту его встретил глава региона Рамзан Кадыров.

Ранее зампред СБ РФ заявил, что Россия в случае войны с Западом нанесет удары по Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону и другим местам, давно введенным в полетные цели ядерной триады. Он подчеркнул, что Москве хватит духа пойти на такой шаг, если перед российским государством нависнет угроза исчезновения.