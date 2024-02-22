Медведев высказался о реакции жены Навального на его смерть Дмитрий Медведев предположил, что жена Навального ждала его смерти

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Юлия Навальная

Реакция жены Алексея Навального Юлии на известие о его смерти создала впечатление, что она ждала этого, считает заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Он отметил, что лицо супруги оппозиционера было «улыбающимся, счастливым», передает KP.RU.

Политик осудил такую реакцию. По его мнению, Юлия Навальная «ждала этого события все эти годы», чтобы начать свою политическую карьеру.

И она об этом уже сказала. Но это все печально, мне кажется, совсем печально, — заключил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ничего хорошего об умершем в российской колонии оппозиционере Алексее Навальном он сказать не может, а плохого говорить не будет. Он добавил, что, если у Навального есть сторонники, «с этим надо считаться, но не преувеличивать этот фактор».

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес властей России и лично президента РФ Владимира Путина в причастности к смерти Алексея Навального голословны. Он также оставил без комментариев видеообращение вдовы оппозиционера Юлии Навальной, в котором она пообещала «продолжить дело» мужа.

Алексей Навальный скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа. Он почувствовал себя плохо после прогулки и почти сразу же потерял сознание. Врачам не удалось ему помочь. По предварительной версии, смерть заключенного наступила в результате отрыва тромба.