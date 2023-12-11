Медведев выразил уверенность в победе России

Фото: er.ru

Заместитель главы Совета безопасности РФ и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия сможет успешно преодолеть текущие испытания и добиться победы, передает ТАСС. Он подчеркнул важность поддержки близких в этот сложный период и призвал поддерживать военнослужащих, защищающих страну.

Мы живем в сложное, драматическое время. Поддерживайте своих близких. Поддерживайте близких ваших близких. Надо поддерживать наших ребят, которые защищают страну. Это испытание для страны. Но мы, конечно, выйдем из него с честью. И нет никаких сомнений, что, действительно, победа будет за нами, — заявил Медведев на встрече со школьниками и студентами в преддверии Дня Конституции.

Ранее Медведев заявил, что России не нужна новая конституция, но в нее будут вноситься точечные изменения. По его словам, это консервативный документ, и делать в нем поправки нужно «максимально аккуратно». Трансляция мероприятия опубликована на сайте партии. Он добавил, что принимать новую редакцию конституции иногда требуется, когда в стране происходят серьезные общественные изменения.