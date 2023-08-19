Медведев рассказал анекдот о независимости Финляндии и Ленине

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в социальной сети Х (бывший Twitter) анекдот о Финляндии и Владимире Ленине. Он высмеял негативное отношение Хельсинки к Москве, подчеркнув, что вождь мирового пролетариата признал независимость Финляндии.

«Пекка, почему мы действительно боимся русских?» — «Они же захватчики и варвары». — «Интересно, кто создал независимую Финляндию?» — «Был такой русский, Матти, которого звали Ленин», — написал он.

14 августа Медведев опубликовал в Telegram анекдот о вступлении Финляндии в НАТО. Вместе с текстом он запостил изображение крупных мужчин с раскрытыми от удивления ртами.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что угрозы военной безопасности на западе и северо-западе РФ кратно возросли. По его словам, с созданием Ленинградского и Московского военных округов страна усилит группировки войск на западных границах.

Шойгу назвал дестабилизирующим фактором вступление Финляндии, а в перспективе и Швеции в НАТО. Также риски связаны с милитаризацией Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США. По словам министра, поблизости от границ Cоюзного государства Роcсии и Белоруссии страны Запада разместили группировку, насчитывающую порядка 360 тыcяч военных, восемь тысяч единиц бронетехники, 650 самолетов и вертолeтов.