Медведев вступил в перепалку с Боррелем из-за реплики про День дурака Медведев назвал 1 апреля днем главы дипломатии ЕС Борреля

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Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал саркастичное заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который в своем аккаунте Twitter отметил, что Россия приняла на себя председательство в Совете Безопасности ООН 1 апреля, в День дурака. В этом сообщении Боррель заявил, что ЕС выступит против любых злоупотреблений со стороны российского председательства.

Что касается Дня дурака, Жозеп Боррель в этом большой специалист. Это ЕГО день, — ответил Медведев.

Ранее подобную шутку распространили украинские журналисты. Боррель добавил, что Россия постоянно нарушает саму суть правовых рамок ООН.

До этого Жозеп Боррель заявил, что мартовская встреча главы КНР Си Цзиньпина с президентом России Владимиром Путиным существенно снизила вероятность ядерного конфликта на фоне обострения геополитической ситуации. Глава дипломатии ЕС обратил внимание, что в плане Пекина по урегулированию военного конфликта России и Украины в том числе говорится о недопустимости применения ядерного оружия.