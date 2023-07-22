Медведев отреагировал на шутку Байдена про искусственный интеллект Медведев вспомнил песню группы Green Day после шутки Байдена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вспомнил творчество рок-группы Green Day после того, как Байден в шутку назвал себя «искусственным интеллектом». Уточняется, что речь идет о песне группы из одноименного альбома American Idiot.

Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится ясно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден — NEWS.ru), говоря, что он искусственный интеллект, — написал Медведев.

Ранее президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме в шутку назвал себя искусственным интеллектом. Американский лидер охарактеризовал свою персону подобным образом в ходе краткой речи по проблемам разработок с применением технологий ИИ. Сообщается, что на выступлении в Белом доме были представители руководства крупнейших американских технологических компаний, в том числе президенты Microsoft, Google и Meta (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

Одна из присутствующих на мероприятии журналисток шутливо спросила у бизнесменов, являются ли они настоящими или репортерам представили пример разработки с использованием нейросетей. Вопрос вызвал смех у предпринимателей. Один из них похлопал себя по плечу, чтобы доказать, что он живой человек. В этот момент в зал вошел Байден и сказал, что он — искусственный интеллект.