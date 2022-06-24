Медведев вспомнил о блокаде Ленинграда в ответ на претензии главы МИД ФРГ

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Блокадный Ленинград

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал в своем Telegram-канале заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что Россия якобы использует голод в качестве оружия. Медведев напомнил, что сама Германия во время Второй мировой войны осуществляла блокаду Ленинграда, что привело к смерти сотен тысяч человек.

Удивительно, конечно, слышать такое от чиновников, чья страна 900 дней держала в блокаде Ленинград, где от голода погибли почти 700 тысяч человек, — констатировал Медведев.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия использует голод в качестве оружия, а также выразила солидарность украинским гражданам и жителям «глобального Юга», которые страдают из-за нехватки зерна. По мнению Бербок, Россия «пытается переложить вину зa резкий рост цен на продовольствие на других», а также блокирует пoрты в Черном море.