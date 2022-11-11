Медведев: все вернется домой, в Россию

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новость

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в Telegram, что на Курганском машиностроительном заводе прошла контрольная проверка выпуска боевой техники. После этого он заявил, что в РФ не исчезло понятие территориального суверенитета, и в ближайшее время все вернется домой. Что конкретно имеется в виду в публикации, Медведев не пояснил.

Сегодня в Кургане прошла контрольная проверка выпуска боевой техники на Курганском машиностроительном заводе. <...> Да, и кстати. Помимо оружия и спецтехники. Понятие территориального суверенитета в нашей стране никуда не исчезло. Все вернется домой. В Российскую Федерацию, — написал он.

Медведев подчеркнул, что в настоящий момент не нужно разводить панику, чтобы «не дать повода для радости врагу ближнему и дальнему». Он считает, что необходимо как можно чаще «напоминать ему о величии русского мира».

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил о выводе российских войск из Херсона. Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру отметил, что Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. По сведениям командующего, все желающие покинули район боевых действий — это более 115 тысяч человек.