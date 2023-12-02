Медведев вручил Собянину премию Собянин получил премию «Юрист года» за защиту трудовых прав из рук Медведева

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Сергей Собянин и Дмитрий Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию «Юрист года» в специальной номинации «За вклад в защиту социальных и трудовых прав», сообщает РИА Новости. Церемония прошла в Колонном зале Дома союзов в Москве в рамках торжественного награждения Высшей юридической премией «Юрист года».

Отмечается, что в 2023 году премия вручается в нескольких номинациях: «За вклад в юридическую науку», «Правозащитная деятельность», «Правовое просвещение», «Развитие законодательства» и «Юридическое образование и воспитание».

В прошлом году премию «Юрист года» получил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ранее Бастрыкин сообщил, что в 2022 году СК России и органами внутренних дел раскрыто более 480 тяжких и особо тяжких преступлений. По его словам, изучено более 4500 уголовных дел и 800 материалов процессуальных проверок по заявлениям о безвестном исчезновении людей, по фактам убийств, обнаружения трупов без внешних признаков насильственной смерти и о половых преступлениях, в том числе в отношении детей.

Кроме того, Бастрыкин оценил эффективность розыска пропавших без вести детей в 2022-м в 99,2%. По его словам, за первое полугодие этого года в ведомство поступили сообщения о пропаже 4057 несовершеннолетних. Подавляющее большинство из них, по его сведениям, были оперативно найдены живыми и невредимыми.